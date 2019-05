Apreciação do mínimo regional fica para a próxima semana

10

685218

2019-05-22 03:00:00

Embora na ordem do dia de ontem, na Assembleia Legislativa, o reajuste do piso regional, proposto pelo governo em 3,4%, não chegou a ser apreciado. A matéria depende que se conclua a votação dos indicados ao Banrisul para começar a ser discutida. Ainda assim, parlamentares aproveitaram a tribuna para relacionar o tema com a especulação do aumento que será concedido aos novos diretores do banco.

Como a expectativa, tanto do governo quanto da oposição, era de que a primeira pauta do dia fosse vencida ontem mesmo, parte da galeria estava ocupada por representantes de centrais sindicais, com a intenção de fazer a defesa de uma emenda do deputado Fernando Marroni (PT), que eleva o reajuste a 4,61%, equiparando o reajuste ao que foi concedido ao mínimo nacional.

Já Luiz Fernando Mainardi (PT) ampliou a analogia ao criticar que, "no dia que estamos votando o piso regional, quando o governador Leite propõe uma correção menor ao salário mínimo (nacional) e à inflação do último ano, e ainda surgem proposições pelo fim do piso, se vai disso aos R$ 123 mil para o banqueiro vindo do Rio de Janeiro", Estado de origem do indicado à presidência do Banrisul.

Na tribuna, Sebastião Melo (MDB) disse não ser possível, "no mesmo dia que se discute o (reajuste do) salário-mínimo regional de 3,4%, dar 150% de aumento para o presidente do Banrisul".

Para o líder do governo, deputado Frederico Antunes (PP), a postura de alguns parlamentares "mais interessados" em votar o mínimo regional, mas que ontem não registraram presença na verificação de quórum no fim da tarde, contribuiu para postergar essa apreciação.