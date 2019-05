Lançado novo edital para reestruturação da Carris

10

685144

2019-05-22 03:00:00

A prefeitura publicou, no Diário Oficial do Município desta terça-feira, o novo edital de concorrência pública para contratação da consultoria que fará o diagnóstico e apresentará futuros cenários de reestruturação da Companhia Carris Porto-Alegrense. O objetivo é desenvolver uma nova modelagem que contemple a análise dos estudos e serviços técnicos e operacionais, jurídicos e contábeis, para definir uma solução econômico-financeira viável de sustentação da Carris.

A intenção é eliminar os déficits existentes e diminuir os recorrentes aportes do município para garantir a operação da empresa, sem prejuízo na prestação de serviços essenciais à população. A abertura do pregão eletrônico está prevista para 3 de junho, às 10h.

Agora, conforme o previsto no novo pregão, os licitantes deverão apresentar proposta de menor preço, a partir do valor máximo fixado para a prestação dos serviços, que é de R$ 3.113.030,57. Os estudos técnicos serão desenvolvidos em até 12 meses e devem contemplar os aspectos de valoração da Carris no mercado, do diagnóstico dos serviços prestados pela companhia, da análise de cenários de investimentos e da proposição de melhorias na estratégia de negócios.

Em abril deste ano, a prefeitura revogou o edital por falta de competitividade no processo, já que houve habilitação de apenas uma licitante dos sete consórcios interessados.