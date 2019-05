MPs, Previdência e rua são os desafios de Bolsonaro até domingo

10

11 medidas provisórias do Governo estão em tramitação no Congresso e expiram até 3 de junho ALAN SANTOS/PR/JC

Nesta semana, o governo de Jair Bolsonaro(PSL) passará por teste de fogo nas ruas e no Congresso.

Na quarta (22), acaba o prazo para que o Legislativo aprove a MP que abre 100% de capital estrangeiro no setor aéreo. Ser não for votada, a medida deixa de tervalidade.

Também está sob ameaça a MP da reforma administrativa, que extinguiu ministérios e deu ao governo a atual configuração. Se não for aprovada até 3 de junho, a Esplanada volta a funcionar como na gestão de Michel Temer (MDB). Há outras 9 medidas provisórias a expirar até o início do próximo mês, e o Planalto precisa ainda nesta semana se articular e organizar uma base para conseguir a aprovação.

Apoiadores de Bolsonaro também convocam para o próximo domingo (26) manifestações em defesa do governo e de suas pautas. O movimento é controverso dentro do próprio PSL. O presidente do partido, Luciano Bivar, disse que não vê sentidos nos atos.

Existem 11 medidas provisórias em tramitação no Congresso que expiram até 3 de junho. Algumas delas são de autoria do governo, como a reforma administrativa. Outras, consideradas importantes pela equipe econômica, são herança do governo Temer, como a que abre o setor aéreo para o capital estrangeiro.

O governo precisará reorganizar a frágil articulação com o Legislativo para garantir em menos de 15 dias a aprovação das MPs. A maioria delas tem relevante impacto econômico e na estrutura administrativa do governo.

MP 863 - Abertura de 100% do setor aéreo ao capital estrangeiro - Vence em 22/05

MP 878 - Trata de contratos temporários de pessoal do Iphan - Vence em 25/05

MP 864 - Libera recursos para intervenção federal no Estado de Roraima - Vence em 27/5

MP 865 - Libera R$ 225,7 milhões para a intervenção de Roraima - Vence em 29/5

MP 866 - Criação da NAV Brasil, desmembramento da Infraero - Vence em 30/5

MP 867 - Programa de regularização ambiental - Vence em 3/6

MP 868 - Conhecida por MP do Saneamento, altera o marco legal do saneamento básico -Vence em 3/06

MP 869 - Proteção de Dados - Vence em 3/6

MP 870 - Reestruturação do governo - Vence em 3/6

MP 871 - MP da fraude no INSS - Vence em 3/6

MP 872 - Gratificação de servidores da AGU - Vence em 3/6

Além da tensão com o Congresso, o governo terá de conter novas manifestações populares e estimular que cidadãos saiam às ruas a seu favor.

Está previsto um ato no próximo domingo (26) em apoio a Bolsonaro. O presidente do PSL, contudo, afirmou que o movimento não tem sentido. Deputada estadual mais votada em São Paulo, Janaina Paschoal(PSL)é contra. Outros grupos que tradicionalmente apoiam o presidente também não veem as manifestações com bons olhos.

Estudantes e professores, por sua vez, chamam novo ato contra cortes na educação para o dia 30, uma quinta-feira. A última manifestação,na quarta (15), reuniu milhares de pessoas e se estendeu por mais de uma centena de cidades.

Decreto das armas Governo precisa conter a tentativa do Legislativo de derrubar o decreto que flexibiliza o porte de armas no Brasil.

Partidos do centrão querem lançar um projeto alternativo à proposta do governo. O deputado Marcelo Ramos (PR-AM), presidente da comissão especial que analisa a proposta enviada pelo Planalto, disse que o governo não tem maioria para aprovar o texto.

Flávio Bolsonaro Novos desdobramentos das apurações que envolvem o senador, filho mais velho de Bolsonaro, podem atingir o presidente.