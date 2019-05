Bolsonaro nega acordo com Moro para STF

10

684565

2019-05-17 03:00:00

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) voltou atrás nesta quinta-feira de sua primeira versão e disse que não houve nenhum acordo com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, para que ele assumisse uma vaga no STF após cumprir um período como titular no governo. "Quem me acompanhou ao longo de quatro anos, sabe que eu falava que precisamos de alguém no Supremo com o perfil de Moro. Não teve nenhum acordo, nada, ninguém nunca me viu com Moro (antes da eleição)", afirmou em transmissão ao vivo nas redes sociais.

No domingo, porém, Bolsonaro afirmou que assumiu o compromisso de indicar Moro ao STF. "Eu fiz um compromisso com ele, porque ele abriu mão de 22 anos de magistratura. Eu falei: 'a primeira vaga que tiver lá (no STF), está à sua disposição'".