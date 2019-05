Se houver provas robustas contra Flávio Bolsonaro, Senado vai avaliar, diz Costa

10

684374

2019-05-16 12:45:22

O líder do PT no Senado, Humberto Costa (PE), afirmou que a Casa poderá discutir as denúncias envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro, se as investigações do Ministério Público do Rio avançarem para "provas robustas". Além disso, o petista reconheceu que há "cautela" entre os parlamentares ao abordarem o assunto.

"Sempre quando esses assuntos envolvem alguém do Senado, há uma certa cautela no tratar essas questões", disse Costa, nesta quinta-feira (16) em entrevista coletiva. "À medida em que, de fato, existam provas robustas de que possa ter alguma irregularidade de qualquer prática de senador, aí sim, o Senado se manifesta", afirmou, lembrando que o caso poderia ir para o Conselho de Ética da casa em caso de "algum deslize ético ou quebra de decoro".

Na semana que vem, o PT no Senado deve discutir a situação envolvendo Flávio. Ainda não há uma decisão sobre como o assunto seria encaminhado na Casa.