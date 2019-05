Combate à violência doméstica será prioridade de nova secretária

10

Cristiane Rodrigues Britto foi nomeada secretária Nacional de Políticas para Mulheres Will Shutter/Arquivo Câmara dos Deputados/JC

Agência Brasil

A nova titular da Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres, Cristiane Rodrigues Britto, afirmou nesta sexta-feira (10) que, durante sua gestão, a pasta irá priorizar a articulação de medidas de combate à violência doméstica. Cristiane Rodrigues é advogada especializada em direito eleitoral e teve o nome anunciado, nesta quinta-feira (9), pela ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MDH), Damares Alves, como substituta de Tia Eron.

"Até a semana que vem teremos uma linha definida", informou Cristiane à Agência Brasil, quando questionada sobre como irá conduzir, na prática, as atividades da secretaria.

De acordo com o ministério a troca no comando da secretaria faz parte de uma reestruturação. "A mudança ocorre em função de uma reestruturação administrativa da secretaria", diz nota do órgão.

O MDH informou ainda que "os projetos pendentes passarão por criteriosa análise de viabilidade" e que "o objetivo do Ministério é fortalecer a rede de proteção e mudar o atual cenário de violência contra a mulher".