2019-05-09 19:34:00

Decisão do STF sobre ICMS coloca R$ 500 milhões nos cofres do Governo do Estado

Na tarde desta quinta-feira (9), o Supremo Tribunal Federal (STF) julgou procedente o processo do estado do Rio Grande do Sul que trata da incidência de ICMS sobre itens da cesta básica de alimentos. A decisão injeta a receita de R$ 500 milhões aos cofres do Piratini.

O movimento havia sido tratado no dia anterior pelo governador Eduardo Leite e pelo procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, em reunião com o ministro do STF, Gilmar Mendes, que solicitou ao presidente da Suprema Corte, ministro Dias Toffoli, a inclusão do processo na pauta de julgamentos.

“É um dinheiro que ingressará imediatamente nos cofres do Estado, resultado importante da nossa mobilização em Brasília junto ao STF nesta semana”, destacou o procurador-geral do Estado.