PPA discute gargalos para desenvolvimento

2019-05-09 03:00:00

Os principais desafios para que a economia gaúcha recupere seu protagonismo no cenário nacional, a começar pelas carências dos modais de transportes, fizeram parte do primeiro dia das oficinas temáticas para elaboração do Plano Plurianual (PPA), no qual estarão definidas as prioridades do período de 2020 a 2023.

O eixo Desenvolvimento Empreendedor apontou também a necessidade de melhor oferta em termos de energia elétrica e um ambiente mais favorável à inovação como fatores com forte impacto no crescimento econômico.

As mudanças na legislação tributária igualmente são tidas como ações que poderão, ao mesmo tempo, preservar a arrecadação e trazer maior competitividade às empresas gaúchas.

Com o objetivo de reunir informações para a definição de programas temáticos, as oficinas prosseguem até hoje reunindo representantes de diferentes setores do governo no Centro de Treinamento da Procergs, em Porto Alegre. O objetivo é consolidar a versão final do PPA até o fim de julho.