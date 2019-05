10

2019-05-07

Funai voltará para o Ministério da Justiça, diz líder do governo no Senado

O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), afirmou que a Fundação Nacional do Índio (Funai) será devolvida do Ministério da Família, Mulher e Direitos Humanos ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e que a demarcação de terras indígenas será transferida para o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), vinculado à Casa Civil.

As alterações foram acordadas pelo governo com lideranças do Centrão e da oposição. Bezerra é o relator da medida provisória que reorganizou a estrutura ministerial do governo.

Ele lê seu parecer nesta terça-feira (7), na comissão mista do Congresso destinada a analisar a medida. O senador manifestou intenção em votar o texto nesta terça, mas disse que um pedido de vistas pode levar a votação para esta quarta-feira (8).