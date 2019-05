MP pede quebra de sigilo fiscal e bancário de Queiroz

10

2019-05-06 03:00:00

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) pedirá a quebra de sigilos fiscal e bancário do senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) e do ex-assessor dele Fabrício Queiroz - o que deve ser encaminhado à Justiça em breve. A informação foi antecipada ontem pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Os promotores do caso devem utilizar como argumento o fato de que, até agora, não encontraram evidências de que a movimentação atípica de R$ 1,2 milhão na conta de Queiroz se refere a compra e venda de carros e outros negócios informais, como diz a defesa.