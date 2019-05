TSE recebe prestação de contas de 2018 de 33 legendas

10

682288

2019-05-03 03:00:00

Das 35 legendas registradas na Justiça Eleitoral no ano passado, duas - Democracia Cristã (DC) e Partido Humanista da Solidariedade (PHS) - não apresentaram as suas contas em tempo ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O prazo para os partidos protocolarem as prestações de contas relativas ao exercício de 2018 encerrou-se na terça-feira.

A Secretaria Judiciária do Tribunal deverá notificar essas duas siglas para que apresentem os documentos dentro de 72 horas. Findo esse prazo, a situação de inadimplência será comunicada à presidente do TSE, que determinará a imediata suspensão dos repasses do Fundo Partidário das siglas, entre outras providências.

A prestação de contas anual dos partidos é um relatório detalhado de toda a movimentação financeira das legendas, seja ela oriunda dos recursos do Fundo Partidário ou de doações recebidas de pessoas físicas.