Mobilidade Urbana de Porto Alegre terá secretário extraordinário

2019-05-03 03:00:00

Os temas de mobilidade urbana terão um secretário específico na Capital. A prefeitura confirmou, nesta quinta-feira, o nome de Rodrigo Mata Tortoriello como secretário extraordinário de Mobilidade Urbana. Até agora, a mobilidade estava em uma diretoria dentro da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Smim), conduzida pelo secretário Luciano Marcantônio (PTB). A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) ficará sob o comando de Tortoriello. Segundo ele, de forma interina, a EPTC segue sendo dirigida pelo diretor de Operações, Fábio Berwanger. O então presidente da empresa, Marcelo Soletti, deixou o cargo no início de março para assumir como diretor-geral adjunto do Departamento de Trânsito do Rio Grande do Sul (Detran-RS).

Tortoriello é o primeiro a assumir este cargo desde a aprovação do projeto de reorganização da administração pública municipal, que criou três cargos de secretário municipal extraordinário para tratar de assuntos ou programas de importância ou acompanhar projetos com viés de transversalidade entre as secretarias. O prefeito Nelson Marchezan Júnior (PSDB), disse que Tortoriello, que é mineiro, foi selecionado por meio do Banco de Talentos.

Especialista em Mobilidade Urbana, Gestão Pública e Mobilidade Ativa, Tortoriello atuava desde 2013 como secretário de Transporte e Trânsito de Juiz de Fora (MG). Em 2002, passou a atuar no Rio de Janeiro como consultor de transporte fornecendo soluções em processos licitatórios, planos diretores, estudos de viabilidade técnica e econômica, pesquisas de transportes, planos operacionais de transporte, tarifas e políticas de bilhetagem.

O novo secretário foi contratado pelo Banco de Talentos em janeiro e realizou o processo seletivo desde então, culminando com uma entrevista com o prefeito Marchezan em março. Entre os desafios já definidos com o prefeito está a priorização do transporte coletivo, mobilidade ativa, integração metropolitana, ruas completas, integralização da implantação de sistema de GPS em ônibus e programação semafórica. Tortoriello está desde o domingo em Porto Alegre e atuará junto ao atendimento ao cidadão da EPTC na avenida Erico Verissimo.