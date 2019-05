Ferramenta amplia transparência em contratos com entidades

10

682256

2019-05-03 03:00:00

A nova plataforma eletrônica de gerenciamento da prefeitura, desenvolvida para simplificar os processos de prestação de contas das organizações da sociedade civil que atuam em cooperação com o município, foi apresentada oficialmente, nesta quinta-feira, a representantes das instituições e aos diretores, coordenadores, articuladores regionais e supervisores de serviços da Fasc.

O evento, realizado no auditório do Ministério Público do Estado, foi promovido pela Fundação e coordenado pelo Comitê Gestor de Parcerias, para orientar os participantes sobre o Sistema de Gestão de Parcerias (SGP), instituído por decreto assinado pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior (PSDB) no dia 26 de março e publicado no Diário Oficial de Porto Alegre do dia 29.

A presidente da Fasc, Vera Ponzio, destacou que o desafio de lançar uma ferramenta eletrônica é, "de fato, se ter outra perspectiva de trabalho", modernizando e trazendo transparência, tanto para o gestor público quanto para os parceiros.

A Fasc conta atualmente com a colaboração de 138 organizações da sociedade civil, que executam 254 parcerias em 11 modalidades. Este novo SGP incentiva o uso de recursos de tecnologias de informação e comunicação e a adoção de práticas de gestão administrativa, para garantir transparência e confiabilidade aos dados referentes ao gerenciamento das parcerias.