Acordo de R$ 10,3 bilhões da J&F pode ser rescindido

2019-05-03

O Ministério Público Federal (MPF) alertou a holding J&F, em despacho enviado nesta quarta-feira, sobre os impactos da futura decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) na ação que questiona a validade das delações dos executivos da empresa. Se a Corte, que deve julgar o caso em breve, anular as colaborações, o acordo de leniência firmado entre o MPF e a companhia em 2017 será rescindido, aponta o documento.

O MPF cobra ainda da J&F que "comece imediatamente a execução dos projetos sociais pactuados no acordo de leniência, considerando que não houve ainda qualquer início de cumprimento dessa importante obrigação". Pelo acordo, que é uma espécie de delação de empresas, a holding se comprometeu a pagar R$ 10,3 bilhões, sendo R$ 2,3 bilhões em ações sociais.

No documento enviado à empresa, o MPF relata que o ministro Edson Fachin, relator do processo sobre as delações questionadas, já manifestou que liberará a ação para julgamento no plenário no segundo semestre deste ano. Com a possibilidade de o tema ser pautado em breve, os procuradores do Ministério Público afirmam que a holding deve estar atenta aos impactos do julgamento.

A ação no STF trata da validade das delações do grupo J&F, incluindo a de Joesley Batista, dono da holding. A PGR pediu a rescisão das colaborações por suspeita de omissão de informações e de "insider trading", prática de usar informações privilegiadas para obter lucro no mercado financeiro.

Se o STF considerar que as delações são válidas apenas parcialmente, será necessário fazer uma repactuação do acordo de leniência, segundo informa o MPF.