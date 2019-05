10

682087

2019-05-02 13:26:56

Comissão do Senado do Brasil apoia 'pressão diplomática' sobre Venezuela

A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado emitiu nesta quinta-feira, 2, um comunicado apoiando "pressão diplomática" sobre a Venezuela.

O presidente da comissão, Nelsinho Trad (PSD-MT), leu o comunicado do colegiado defendendo uma transição democrática no país vizinho com um "processo pacífico" e respeito aos direitos humanos. "O nosso país continuará a exercer pressão diplomática nessa direção", diz o comunicado.

Na segunda-feira (6), a subcomissão que acompanha a situação da Venezuela no Senado vai realizar uma audiência com representantes da prefeitura de Pacaraima (RR), município de fronteira, e da Assembleia Legislativa de Roraima.