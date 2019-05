Imóveis com valor até R$ 62,4 mil serão isentos em 2020

10

2019-05-02

As alíquotas do IPTU para imóveis residenciais terão sete faixas de cálculo, além de uma isenta. Elas são calculadas tendo como base a Unidade Financeira Municipal (UFM) a partir de um valor referencial, indicado numa tabela anexa ao projeto do IPTU.

Para 2020, estão isentos do pagamento do imposto imóveis os residenciais com valor venal até

R$ 62.430. O cálculo foi feito pela reportagem considerando que o valor da UFM de 2019 é R$ 4,1771, conforme consta no site da Secretaria Municipal da Fazenda, e que o referencial para a faixa de isenção é menor ou igual a 14.946 UFMs.

O mesmo vale nas faixas seguintes: referencial de até 24.910 UFMs, equivalente a imóveis de até R$ 104.051, que corresponde à faixa de cobrança de 0,40%; referencial até 74.729 UFMs, equivalente a imóveis de até R$ 312.150, faixa de cobrança de 0,47%; referencial até 124.549 UFMs, para imóveis até R$ 520.254, faixa de 0,55%; referencial até 186.823 UFMs, para imóveis até R$ 80.378, faixa de 0,62%; referencial até 249.097 UFMs, para imóveis até R$ 1.040.503, faixa de 0,70%; referencial até 747.291 UFMs, para imóveis até R$ 3.121.509, faixa de 0,77%; acima destes valores, alíquota de 0,85%.

O percentual aplicado é o mesmo para estacionamentos de uso residencial, mas os valores de referência são diferentes, sendo isentos aqueles de até R$ 10,4 mil. Para imóveis não residenciais, sobre os quais hoje incide alíquota de 1,1% do valor venal, o percentual se mantém único e passa a ser de 1%, mantendo a faixa de isenção para aqueles de até R$ 62,4 mil. Estacionamentos não residenciais são isentos até R$ 10,4 mil e, acima deste valor, são taxados em 1%.

Como a UFM é atualizada pelo IPCA, o valor venal do imóvel será atualizado a cada ano. Isso significa que a tabela não é estável e o percentual aplicado em cada faixa, inclusive na de isenção, não será consumido pela inflação.