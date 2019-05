Metade dos contribuintes terá aumento no IPTU

10

682032

2019-05-02 03:00:00

Bruna Suptitz, Diego Nuñez e Matheus Closs

Praticamente a metade dos contribuintes de Porto Alegre terá de pagar mais pelo Imposto sobre propriedade Predial e Territorial Urbano (IPTU) em 2020. É o que prevê o projeto de atualização da planta de valores, aprovado na madrugada de terça-feira pela Câmara Municipal.

Com a aplicação do texto a partir do próximo ano, 383 mil imóveis de Porto Alegre terão o IPTU majorado - praticamente a metade do total dos 767 mil imóveis no município.

Outros 238 mil imóveis terão o imposto reduzido. Isso equivale a 31% das propriedades imobiliárias na cidade. E 146 mil imóveis, ou 19%, ficarão isentos do pagamento.

O projeto atualiza o valor venal de todos os imóveis de Porto Alegre. De acordo com a prefeitura, em média, as propriedades imobiliárias estão avaliadas em 31% do valor de mercado. Esse índice deverá chegar a 68%.

Mas o reajuste do IPTU será amenizado por um escalonamento. Originalmente eram quatro anos. Mas uma das mudanças instituída por emenda do vereador Cássio Trogildo (PTB), e que deverá ser mantida pelo Executivo, estende a regra de transição do reajuste para seis anos.

Dessa forma, o valor do imposto não poderá ter acréscimo superior à correção monetária aplicável somada aos valores percentuais, sendo 30% de aumento máximo para o ano de 2020, e 20% para cada ano seguinte, até 2025.

A prefeitura de Porto Alegre estima que irá aumentar a arrecadação do município em R$ 68 milhões em 2020, com a atualização do IPTU.

Além da atualização do valor venal dos imóveis, o projeto também estabelece novas alíquotas para a cobrança do IPTU. Atualmente, a alíquota é única de 0,85% para todos os imóveis residenciais.

Com a mudança, a alíquota varia de acordo com as faixas de valor do imóvel. A cobrança será progressiva, por faixas de valor, ou seja, com um percentual maior para imóveis de valor mais alto.

O projeto do IPTU era debatido desde o início da gestão de Nelson Marchezan Júnior (PSDB), em 2017. Após mais de dois anos de articulação do Executivo, os vereadores aprovaram o texto com 22 votos favoráveis e 14 contrários.

A discussão, que iniciou na tarde de segunda-feira e se estendeu por mais de 10 horas, aprovou o texto original, 14 emendas de vereadores e uma mensagem retificativa do próprio Executivo ao texto principal.