Empresas desistem de patrocinar prêmio a Bolsonaro

2019-05-02 03:00:00

A companhia aérea Delta, a consultoria Bain & Company e o jornal Financial Times retiraram esta semana o patrocínio ao evento da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos que vai homenagear o presidente Jair Bolsonaro (PSL) como "Pessoa do Ano", de acordo com informações das redes de TV americanas CNBC e CNN. Marcada por polêmicas, a cerimônia ocorre em 14 de maio, no hotel Marriott Marquis, em Nova Iorque.

A CNBC diz que a decisão das três empresas de deixarem de patrocinar o evento ocorre após a pressão de ativistas da comunidade LGBTI, que criticam as políticas, posições e falas do presidente brasileiro contra o meio ambiente, gays, negros, indígenas e os direitos humanos. Doze grupos de ativistas têm realizado uma série de protestos diários contra a homenagem a Bolsonaro.