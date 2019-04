Na Agrishow, Bolsonaro diz querer não atrapalhar quem produz

10

681633

2019-04-29 15:18:06

O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou nesta segunda-feira (29), na abertura da Agrishow, em Ribeirão Preto (SP), que quer, "como chefe do Executivo, não atrapalhar quem produz". Ele garantiu que está "tirando o Estado do cangote de quem produz e investe".

Bolsonaro afirmou que esta fazendo "uma limpa no Ibama e no ICMBio" e cobrou que a fiscalização seja feita com mais orientação ao produtor rural. "Tem que fazer fiscalização, mas o homem do campo tem de ter o prazer de receber o fiscal e, em um primeiro momento, ser orientado."

Ele reafirmou que pretende que a BR-163 seja completada, no trecho paraense até Miritituba (PA), ainda em 2019. Outra obra anunciada por ele é a construção no aeródromo do Campo de Marte do maior colégio militar do Brasil.

O presidente disse que seguirá para a China e que a viagem servirá, na opinião dele, para tirar "a imagem criada pela mídia, de que sou inimigo deles".