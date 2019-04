Maicon e Geromel voltam a treinar e Renato confirma força máxima contra o Santos

10

681391

2019-04-26 14:01:22

Depois de terem ficado fora da atividade realizada na última quinta-feira no CT Luiz Carvalho, o volante Maicon e o zagueiro Geromel voltaram a treinar na manhã desta sexta, em Porto Alegre, e estão confirmados no duelo que o Grêmio fará neste domingo, às 11 horas, contra o Santos, na arena gremista, em sua estreia no Brasileirão.

E logo após o treinamento, o técnico Renato Gaúcho concedeu entrevista coletiva e confirmou que vai escalar o que tem melhor à disposição em seu elenco para este confronto, deixando claro que só pouparia jogadores se a sua equipe tivesse, por exemplo, um compromisso importante pela Copa Libertadores no próximo meio de semana, o que não é o caso.

"Quanto ao jogo contra o Santos, é força máxima, vocês (jornalistas) me conhecem e sabem a maneira que eu trabalho, sempre foi força máxima desde que a gente não tenha um outro jogo próximo. Não é questão de priorizar uma ou outra competição, mas no domingo não é o caso de poupar ninguém. Só vão ser poupados um ou outro jogador que não tiver condições de jogar", avisou o comandante.

Maicon voltou a treinar na manhã desta sexta depois de ter deixado o jogo contra o Libertad, na última terça-feira, em Assunção, pela Libertadores, com dores musculares. Naquela ocasião, a equipe gaúcha derrotou o time paraguaio por 2 a 0 e aumentou as suas chances de garantir classificação às oitavas de final do torneio continental.

Geromel, por sua vez, não participou de todo o treinamento desta sexta, que ocorreu sob chuva torrencial e no qual ele acabou ficando fora da parte realizada em campo reduzido, mais forte do que o estágio anterior da atividade. Mas o defensor foi apenas preservado e deverá ser confirmado na escalação titular.

Renato deve mandar o Grêmio a campo no domingo com: Paulo Victor; Leonardo, Geromel, Kannemann e Cortez; Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Jean Pyerre e Everton; André. O treinador ainda comandará um último treino de preparação para o duelo com os santistas neste sábado, quando deverá confirmar os atletas relacionados para o confronto.