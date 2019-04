Maia anuncia que comissão especial da reforma será instalada nesta quinta

10

2019-04-25 14:16:07

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), anunciou nesta noite de quarta-feira (24), que a comissão especial da reforma da Previdência será instalada nesta quinta-feira (25), às 11h. Ele leu em plenário a convocação para a reunião e os nomes dos deputados indicados até agora pelos partidos.

Até agora foram indicados 27 titulares. O mínimo era de 25 para que o colegiado pudesse começar a funcionar. O PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, ainda não nomeou seus integrantes para a comissão.

Maia não indicou, porém, quem será o presidente e o relator da proposta na comissão especial.

Os deputados indicados até o momento são do PP, PSD, PRB, PSDB, DEM, PTB, PDT, Solidariedade, Pros, Cidadania, Patriotas, PT e Novo.

Apesar de a comissão ser instalada nesta quinta, o líder da maioria na Casa, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), afirmou que o prazo de 40 sessões do plenário da Casa só começará a ser contado a partir do dia 7 de maio, já que na semana que vem a Câmara não deverá realizar sessões deliberativas por causa do feriado do Dia do Trabalho, em 1º de maio.