Projeto dos servidores pode ser votado dia 28

2019-02-20 22:27:00

Diego Nuñez

O projeto do prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior (PSDB), que altera o plano de carreira e as gratificações dos servidores públicos municipais poderá ser apreciado na próxima quinta-feira, dia 28 de fevereiro, em sessão extraordinária. Ou, pelo menos, essa é a expectativa da base do governo e o acordado pela maioria das lideranças da Câmara Municipal.

Em reunião de líderes na manhã de ontem, uma maioria formada por seis partidos (DEM, MDB, Novo, PP, PSC e Rede) contra quatro (PDT, PSB, PSOL e PT) definiu que, na próxima terça-feira, será realizada uma reunião conjunta de comissões com o objetivo de acelerar a proposta - tratada pelo governo como uma de suas prioridades.

O texto propõe mudança nas gratificações trienais, alterando de 5% do salário a cada três anos trabalhados, para 3% a cada cinco anos. Também se pretende extinguir as gratificações adicionais por tempo de serviço, de 15% a cada 15 anos, e 25%, a cada 25 anos, para os futuros servidores.

Os que estão em atividade ganharão um aumento de 1% para cada ano trabalhado, mas apenas quando completarem a faixa dos 15 ou 25 anos. Por exemplo: se o funcionário público exerceu a atividade por 8 anos, ele ganhará 8% de adicional quando completar 15 anos de serviço. Se trabalhou por 21 anos, receberá adicional de 21% quando completar 25.

Passando pela comissão conjunta, o projeto poderá ser priorizado na ordem do dia após 48 horas - provavelmente sessão extraordinária na quinta-feira. A vontade dos aliados de Marchezan é iniciar e finalizar a apreciação da pauta no mesmo dia. Até lá, a oposição tentará construir maioria para derrubar as alterações - algo difícil, já que a base tem os 19 votos necessários para aprovar a matéria.

O Sindicato dos Municipários de Porto Alegre (Simpa) se reunirá amanhã às 10h para definir estratégia de mobilização dos servidores.