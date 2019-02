PECs devem ir a votação na próxima semana

10

2019-02-19

Marcus Meneghetti

Depois de se reunirem no final da manhã de ontem, na sala da presidência da Assembleia Legislativa, os líderes das bancadas decidiram não colocar nenhum projeto em votação na sessão desta terça-feira. A maioria das lideranças também concordou em apreciar, na sessão da próxima semana, o segundo turno das duas Propostas de Emenda Constitucional (PECs) que retiram direitos dos servidores públicos estaduais. As PECs trancam a pauta do Parlamento.

As matérias passaram pela primeira etapa de votação durante o governo José Ivo Sartori (MDB, 2015-2018), apesar das manifestações volumosas dos sindicatos ligados aos servidores públicos, como o Cpers Sindicato e a Federação Sindical dos Servidores Públicos no Estado do Rio Grande do Sul (Fessergs). As propostas precisam ser aprovadas com, no mínimo, 33 votos, em duas votações. Quando troca uma legislatura, apenas as PECs aprovadas em primeiro turno continuam tramitando; as outras são arquivadas.

Uma das propostas ficou conhecida como a PEC do Tempo Ficto - aprovada no primeiro turno, em julho de 2017, por 36 a 18 votos. O texto impede que os servidores públicos utilizem não só o tempo ficto, mas também o período trabalhado em repartições municipais ou federais para alcançarem os benefícios. O tempo ficto se refere ao período das licenças não tiradas pelos servidores, que poderia ser averbado para a aposentadoria.

A outra matéria - aprovada na mesma sessão por 35 a 16, em 2017 - extingue a licença-prêmio do funcionalismo público e, no lugar, cria a licença-capacitação. O texto foi aprovado com uma emenda do próprio governo, que impede o acúmulo da licença-capacitação, concedida a cada cinco anos de serviço. O servidor deve solicitar a licença e, se a chefia não conceder em até três anos, deverá pagar uma indenização ao funcionário.