Demissão de Bebianno deve ser publicada nesta segunda-feira

2019-02-17 21:34:00

A exoneração do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebianno (PSL), deve ser publicada hoje no Diário Oficial da União (DOU). No sábado, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) já havia assinado a demissão do ex-aliado e colega de partido.

Nos últimos dias, políticos e militares tentaram interceder a favor de Bebianno, mas o presidente está irredutível e planeja nomear um general para o lugar do ministro, possivelmente Floriano Peixoto, que já atua como secretário executivo da pasta e pode se tornar seu titular interino.

Em conversas reservadas, Bolsonaro avaliou que Bebianno quebrou a relação de confiança com ele ao "vazar" áudios de diálogos entre os dois. O ministro nega o vazamento. Preocupados com a alta temperatura da crise, auxiliares do presidente observam, por sua vez, que Bebianno ainda pode criar muitos problemas para o governo, porque seria o que se chama no jargão político de "homem-bomba".

Neste domingo, porém, Bebianno, que passou o fim de semana em Brasília, disse que é "hora de esfriar a cabeça". Ele havia afirmado, no dia anterior, que estava aguardando para "ver o papel". "Quando vocês perguntam (sobre exoneração), é o seguinte: eu quero ver o papel com a exoneração, a hora que sair o papel com a exoneração é porque eu fui exonerado", declarou à imprensa.

Também no domingo, o presidente usou sua principal plataforma de comunicação, o Twitter, para uma defesa de sua administração, sem citar Bebianno. "O sistema não desistirá", disse Bolsonaro, acrescentando que o governo está determinado a mudar os rumos do País e a "fazer diferente dos anteriores", a quem culpa pela crise "em todos os sentidos" na qual assumiu o Brasil. "Sabemos da dificuldade que é tentar consertar tudo isso", afirmou.

Bebianno enfrenta um processo de desgaste provocado por denúncias envolvendo supostas irregularidades na sua gestão à frente do caixa eleitoral do PSL. A crise foi amplificada pelo vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ), filho do presidente, que foi às redes sociais dizer que o ministro mentiu ao falar que havia conversado três vezes com o presidente na última terça-feira.

A permanência de Bebianno no governo chegou a ser costurada pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni (DEM). Bolsonaro não ficou satisfeito e queria rebaixar o auxiliar de posto, o que não foi aceito por Bebianno. O ministro chegou a receber uma proposta para ocupar uma diretoria de Itaipu, mas recusou. No sábado, ele afirmou que não está no governo "para ganhar dinheiro, nem precisa de emprego". No mesmo dia, chegou a se dizer "perplexo" com a diferença do tratamento que vem recebendo em comparação ao do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio (PSL).

Tanto Bebianno quanto Álvaro Antônio se tornaram alvo de suspeita após a revelação de candidaturas de laranjas do PSL nas eleições de 2018. "No caso de Minas Gerais, do Marcelo Álvaro Antônio, por que eu não sou culpado, então?", perguntou.

O ministro do Turismo patrocinou um esquema de candidaturas de fachada em Minas Gerais, que também receberam recursos volumosos do fundo eleitoral do PSL nacional e que tiveram votações pífias. Parte do gasto que elas declararam foram para empresas com ligação com o gabinete de Álvaro Antônio na Câmara.

Na semana seguinte, outra reportagem mostrou que o grupo do atual presidente do PSL, Luciano Bivar (PE), recém-eleito segundo vice-presidente da Câmara dos Deputados, criou uma candidata laranja em Pernambuco que recebeu do partido R$ 400 mil de dinheiro público na eleição de 2018. Tanto Bivar quanto o então presidente do diretório pernambucano, Antônio de Rueda, culparam Bebianno pela liberação dos recursos.

Na madrugada de sábado, sem citar nenhum nome, Bebianno reproduziu um texto da internet dizendo que pessoas desleais viverão "esperando o mundo desabar na sua cabeça".