Plano Diretor pode ser debatido em comissão

10

670601

2019-02-17 21:36:00

Bruna Suptitz

A afirmação do prefeito da Capital, Nelson Marchezan Júnior (PSDB), dada no início do mês, de que o Executivo não tem previsão de data para iniciar os debates da revisão do Plano Diretor de Porto Alegre não repercutiu bem na Câmara Municipal.

Preocupado com o curto prazo até a data final para a análise do projeto de revisão do Plano no Legislativo - julho de 2020 -, o vereador Adeli Sell (PT) irá propor a criação de uma comissão especial sobre o tema na Câmara.

Para cumprir a etapa de discussão do Plano Diretor com a população, a prefeitura contratará uma consultoria, que organizará os debates e o texto da proposta de revisão da lei.

De acordo com o Estatuto da Cidade, os municípios com mais de 20 mil habitantes devem rever o Plano Diretor a cada 10 anos. A mais recente atualização, em Porto Alegre, foi aprovada na Câmara em 2009 e sancionada em 2010.

Como entrou em vigor em julho daquele ano, o prazo para a nova revisão vence em 2020. Entre as etapas a serem vencidas até o ano que vem estão a apresentação do projeto pelo Executivo, a realização de audiências públicas, o encaminhamento do texto ao Legislativo até a apreciação e a votação pelos vereadores.

A justificativa do prefeito para buscar respaldo técnico fora dos quadros da prefeitura para formatar o projeto de revisão do Plano Diretor é a falta de condição para isso na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade. A pasta é responsável por conduzir a revisão do Plano. A consultoria ainda não foi contratada.

Adeli Sell critica a contratação da consultoria. Ao contrário do entendimento de Marchezan, o vereador cita que os próprios servidores foram responsáveis por organizar os debates da revisão anterior do Plano Diretor. "Se a prefeitura não fizer, a sociedade civil vai fazer", acredita o vereador, ao comentar a necessidade de realizar audiências públicas para discutir as mudanças que devem ser aplicadas ao plano.

Para isso, espera-se contar com a participação de entidades como as faculdades de urbanismo da Capital. Em 2003, a prefeitura iniciou os debates da revisão do Plano Diretor a reboque de associações de moradores, que já vinham, há mais de um ano, realizando manifestações e debates sobre a altura das edificações e a preservação do patrimônio histórico de Porto Alegre, temas que passam pela legislação.

Na década passada, o Legislativo também criou uma comissão especial e recebeu o Fórum de Entidades, formado por associações da sociedade civil para debater o Plano Diretor. Agora, a criação de uma comissão especial na Câmara Municipal de Porto Alegre precisa passar por apreciação dos vereadores em plenário, o que pode fazer com que o Legislativo inicie o debate antes da prefeitura.

O vereador Felipe Camozzato (Novo) acompanha com atenção a revisão do Plano Diretor, por entender como "importante para o ambiente de negócios da cidade". Ele concorda com Adeli, no sentido de iniciar o debate pelo Legislativo, mas observa que o tema precisa estar alinhado com o projeto da prefeitura.

Camozzato, que participa de um grupo de estudo sobre planos diretores de outras capitais, não vê como um problema que o projeto seja elaborado um ano antes da apreciação na Câmara. O que o vereador questiona é o período de validade da lei, de 10 anos - ele considera longo esse prazo e aponta que isso leva a constantes alterações no texto.

Embora o marco legal que rege o planejamento dos municípios com mais de 20 mil habitantes seja uma revisão a cada 10 anos, o Plano Diretor de Porto Alegre fala em avaliações periódicas, que poderiam ser feitas a cada gestão no município. Foi o que ocorreu na revisão anterior. Entretanto, o processo se alongou, e os debates se arrastaram por sete anos - de 2003 a 2009.