Bolsonaro deixa Alvorada e chega de surpresa ao Planalto

2019-02-15 15:57:00

Após a notícia de que o ministro da secretaria-geral, Gustavo Bebianno, permanecerá no cargo, o presidente Jair Bolsonaro deixou o Palácio do Alvorada e chegou de surpresa ao Palácio do Planalto. A vinda não estava prevista na agenda oficial. Como o presidente ainda está em fase de recuperação, a expectativa era que ele só retornaria ao Planalto a partir da próxima semana.

Por pouco, Bolsonaro não cruzou com Bebianno, que deixou o prédio cerca de 15 minutos antes da chegada do presidente. O ministro não tem agenda oficial nesta sexta-feira. Seu único compromisso no Planalto foi a reunião com os ministros Onyx Lorenzoni (Casa Civil) e Alberto Santos Cruz (Secretaria de Governo), que o comunicaram que ele permanecerá no cargo.

Bolsonaro, por sua vez, passou a manhã reunido com ministros e assessores no Alvorada para costurar o fim da crise que envolve seu filho, o vereador Carlos Bolsonaro, e Bebianno. Ele também se reuniu com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A próxima reunião prevista seria com o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, às 16h. O encontro também aconteceria na residência oficial da Presidência, segundo a última agenda divulgada pela assessoria de imprensa.

Segundo fontes, o presidente Jair Bolsonaro concordou hoje com a avaliação de auxiliares próximos da necessidade de afastar Carlos de questões do governo. Ele ainda não se encontrou pessoalmente com Bebianno desde que recebeu alta e voltou a Brasília, na quarta-feira (13).