2019-02-15 13:40:01

Tensão no governo não atrapalhará andamento da reforma, diz Alcolumbre

'Essa crise é do governo, o governo tem que dar uma solução. O Senado nem deve interferir', afirmou SÉRGIO LIMA/AFP/JC

O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (DEM-AP), disse na manhã desta sexta-feira (15), que a tensão instalada entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebianno, que causou preocupações entre membros do governo e a base no Congresso, não atrapalha o andamento da reforma da Previdência nas Casas.

"Essa crise é do governo, o governo tem que dar uma solução. O Senado nem deve interferir. Acho que não (trava o andamento da reforma)", disse a jornalistas, após encontro de pouco mais de uma hora com o presidente Jair Bolsonaro, no Palácio da Alvorada.

O caso, que tem origem em suspeitas de financiamento de candidaturas laranjas pelo PSL e desavenças antigas entre o ministro e o vereador Carlos Bolsonaro, chegou ao seu ponto de ebulição após o presidente admitir a possibilidade de Bebianno sair do governo.

A crise ocorre no momento em que o Planalto tenta manter coesão para as negociações da pauta de votação mais importante no Legislativo, a da reforma da Previdência.