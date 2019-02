Coredes vão debater concessões de rodovias

10

2019-02-14 22:26:15

Marcus Meneghetti

Após reunião com o governador Eduardo Leite (PSDB) no Palácio Piratini, na tarde desta quinta-feira, a presidente do Fórum dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes), Munira Awad, disse que os Coredes devem realizar o debate sobre concessões de rodovias nas 28 regiões do Estado. Ela também apresentou a Leite o Plano Estratégico de Desenvolvimento, formulado pelos Conselhos para o período de 2015 a 2030.

O secretário de Governança e Gestão Estratégica, Cláudio Gastal (PPS), tem coordenado os trabalhos para a concessão de três rodovias gaúchas: ERS-324, RSC-287 e ERS-020. O governo também pretende fazer Parcerias Público-Privadas (PPPs) para a rodoviária de Porto Alegre, para saneamento básico na região metropolitano e para o Zoológico de Sapucaia do Sul. "Os Coredes querem se inserir no debate das concessões de rodovias, pretendemos fazer esse debate regionalmente. Também queremos debater o Plano Plurianual (PPA), o desenvolvimento regional etc", afirmou Munira.

A presidente do Fórum dos Coredes avaliou positivamente a receptividade do governador: "Saímos da reunião muito contentes, pois o governo reconhece o papel dos conselhos como um importante canal de debate para a sociedade civil organizada, reconhece o trabalho que temos realizado nos 28 anos de existência".

Ao apresentar o Plano Estratégico ao tucano, Munira explicou que o documento prevê um investimento de R$ 32 bilhões até 2030. Esse valor seria destinado a 90 projetos (10 para cada uma das nove regiões funcionais do Estado). Conforme um estudo do Banco de Desenvolvimento Regional do Extremo Sul (BRDE), a melhor fonte de financiamento para essas obras variam: algumas podem ser viabilizadas por emendas parlamentares da bancada gaúcha no Congresso Nacional; outras através de PPPs e concessões; e outras através de verba do próprio Estado.

Quanto à Consulta Popular, Munira disse que não foi discutido quanto será destinado para esse fim, nem quando será realizado, mas "mais o direcionamento das políticas públicas", falou. Mas lembrou que a Consulta Popular de 2018 deixou um passivo de R$ 23 milhões. No ano passado, o governo do Estado destinou R$ 80 milhões para a consulta.

Gastal, que também estava na reunião, avaliou que "não tem como pensar no desenvolvimento de qualquer estado sem a participação de quem está na base". E complementou: "o governador Eduardo Leite deixou claro que temos que construir um programa de governo com as pessoas. Isso passa pela mobilização local, que é feita nos municípios através dos Coredes. Ouvir a população é fundamental para errar menos e acertar mais".