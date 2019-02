Bancada do PSL na Câmara se cala sobre caso Bebianno

10

670319

2019-02-14 16:29:19

A bancada do PSL que reúne 54 deputados na Câmara se calou na sessão desta quinta-feira (14) sobre a crise no governo Bolsonaro. Mesmo questionados pelos deputados da esquerda, os parlamentares do partido do presidente Jair Bolsonaro não citaram o caso ao se pronunciar na sessão. A deputada do PSOL Fernanda Melchionna (RS) chegou a provocar o partido. "Bebianno tem que vir à Câmara para responder os deputados que falta de vergonha é essa com relação à verba pública, com relação a essa investigação", disse, no plenário.

A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) disse que Bebianno teve pouca relação com a maior parte dos deputados e que não vê relação da crise com a bancada. Ela disse que é preciso esperar o desfecho do caso.

Fontes disseram que também quase não houve comentários até o início desta tarde no famoso grupo de Whatsapp do partido sobre o caso.