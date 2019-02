PSB tem novo presidente interino

10

O PSB realizou neste fim de semana sua reunião anual de planejamento, com foco nas mudanças previstas para as eleições de 2020 e 2022. O encontro, em Porto Alegre, também marcou o pedido de licença de José Stédile da presidência do partido para se dedicar exclusivamente à Secretaria Estadual de Obras e Habitação. Em seu lugar assume interinamente o primeiro vice-presidente e coordenador da bancada na Assembleia Legislativa, Mário Sander Bruck.