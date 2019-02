10

2019-02-10

Bolsonaro destaca no Twitter aumento da confiança no comércio

Bolsonaro falou sobre a situação da economia durante vídeo feito no leito do hospital TWITTER/REPRODUÇÃO/JC

Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro destacou, neste domingo (10), o aumento da confiança na indústria e no comércio em 2019. "Confiabilidade da indústria e comércio crescem em 2019 , aquecendo a economia e gerando empregos", disse o presidente, em sua conta no Twitter.

Segundo Bolsonaro, com a implementação dos estudos da Secretaria-Geral Adjunta de Desburocratização, Gestão e governo digital, ligada ao Ministério da Economia, "tudo vai melhorar".

O presidente está internado há duas semanas no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde se recupera de uma cirurgia para retirada de uma bolsa de colostomia. Neste domingo, ele deu cinco voltas pelo corredor do Hospital Albert Einstein, informou a assessoria de imprensa da Presidência da República.

A dieta teve creme de frutas e chá. Não há previsão de que ele receba nenhuma autoridade. Bolsonaro está acompanhado da esposa Michelle e do filho Carlos Bolsonaro.

Nesse sábado (9), o presidente recebeu a visita do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. "Fiz uma breve visita ao nosso presidente Jair Bolsonaro. Grande alegria em vê-lo firme e bem disposto!", publicou o ministro no Twitter, na noite de sábado.