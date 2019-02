Bolsonaro segue sem compromissos oficiais; boletim e coletiva serão às 16h

10

O presidente Jair Bolsonaro segue sem compromissos oficiais em sua agenda nesta sexta-feira (8). Ele está internado desde o dia 27 de janeiro no Hospital Israelita Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, onde fez cirurgia para reconstrução do trânsito intestinal.

A previsão da assessoria de imprensa do Palácio do Planalto é que a coletiva com o porta-voz da Presidência, Otávio do Rêgo Barros, ocorra às 16 horas, mesmo horário da divulgação de novo boletim médico.

O presidente foi diagnosticado com pneumonia, após apresentar febre (38ºC) na noite de quarta-feira (6). De acordo com o médico responsável pela cirurgia de Bolsonaro, Antonio Luiz Macedo, o quadro é sutil e leve, mas deve fazer com que ele permaneça no hospital por mais, pelo menos, "cinco a sete dias".

Nesta quinta-feira (7) minutos após a divulgação do boletim que atestava a pneumonia, o presidente postou no Twitter uma mensagem em que dizia: "estamos tranquilos, bem e seguimos firmes".