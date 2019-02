Leite reitera intenção de abrir capital da Corsan

10

669171

2019-02-07 22:15:47

Em almoço com empresários, Eduardo Leite disse que pretende alavancar PPPs no Rio Grande do Sul MARCELO G. RIBEIRO/JC

Bruna Suptitz

A uma plateia de empresários gaúchos nesta quinta-feira, o governador Eduardo Leite (PSDB) reiterou a intenção de promover a abertura de capital da Corsan. A informação havia sido antecipada pelo Jornal do Comércio na edição de 17 de janeiro. Mesmo sem detalhar a operação ou apresentar prazo para sua realização, Leite classificou essa como "uma grande oportunidade" para "viabilizar de recursos novos" para a área de saneamento. Com o IPO (primeira oferta pública, na sigla em inglês) da Corsan, o governo quer alavancar Parcerias Público-Privadas (PPP) para "investir bilhões na coleta de esgoto e tratamento".

A fala do governador aconteceu durante reunião-almoço do Lide - Grupo de Líderes Empresariais, na Capital, num contexto de apresentação do quadro fiscal do Estado e medidas já adotadas para contenção de gastos. "Dizem que estou há muito tempo falando do diagnóstico do Estado. Mas, tal qual um paciente doente, é preciso reprisar o diagnóstico até que se convença de mudar os hábitos. O mesmo é com o Estado", comparou. Na frase seguinte, apresentou dados do balanço que divulgou na semana passada, projetando um déficit potencial para 2019 de R$ 22 bilhões.

O discurso ao setor produtivo repetiu o feito no dia anterior a entidades sindicais que representam os servidores públicos. Leite detalhou gargalos financeiros que deve enfrentar no seu mandato e que diferem dos problemas que acometeram gestões anteriores. Um exemplo é a obrigação de quitar o passivo de precatórios até 2024, com orientação do Tribunal de Justiça de pagamento de 1/6 da dívida ao ano, elevando de R$ 50milhões para R$ 203 milhões o repasse mensal com essa rubrica - sob risco de sequestro de valores em caso de descumprimento. Outro receio do gestor é a queda da liminar, no Supremo Tribunal Federal (STF), que hoje permite o não pagamento da dívida do Estado com a União.

Para enfrentar essas questões, Leite pediu apoio do setor empresarial para as "reformas estruturantes" que enviará para apreciação da Assembleia Legislativa. Entre estas, a tentativa de mudar o texto constitucional para retirar a exigência de plebiscito para a venda das três estatais do setor energético - as companhias Estadual de Energia Elétrica (CEEE), de Gás do Rio Grande do Sul (Sulgás) e Riograndense de Mineração (CRM). A proposta foi protocolada no Legislativo nesta quarta-feira.

Já a iniciativa de revisar a carreira do funcionalismo é classificada pelo governador como "mais complexa", pois envolve diferentes legislações que atendem a demandas específicas, como a estrutura das carreiras ou os benefícios adquiridos ao longo do tempo. Por isso, a orientação do governo é aguardar alguns meses antes de encaminhar uma proposta para a Assembleia, e dedicar o primeiro momento para que "a discussão do plebiscito seja amadurecida".

O presidente do Lide-RS, Eduardo Fernandez, introduziu a palestra de Leite dizendo que "o futuro do Rio Grande do Sul está em suas mãos". Após quase uma hora de fala, Eduardo Leite respondeu que "na verdade, o futuro está nas mãos de todos nós", reconhecendo sua responsabilidade como governador, mas pedindo a participação do setor empresarial em atividades que resultem na atração de investimentos para o Estado. Além do momento final da exposição, Leite foi aplaudido uma única vez antes, quando disse que "tudo que puder deve ser operado pelo setor privado".