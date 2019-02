10

669111

2019-02-07 09:46:00

Marcelo Álvaro reassume comando do Ministério do Turismo

Agência Brasil

O deputado federal Marcelo Álvaro Antônio (PSL-MG) retoma hoje (7) o comando do Ministério do Turismo. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (7), um dia depois de ser exonerado temporariamente para cumprir a formalidade de posse na Câmara dos Deputados.

Marcelo Antônio foi o deputado federal mais votado do estado e escolhido para compor o primeiro escalão do governo Jair Bolsonaro no dia 28 de novembro. Por protocolo, mesmo já no comando da pasta, ele deveria tomar posse na retomada dos trabalhos legislativos no último dia 1º, mas estava hospitalizado devido uma cirurgia, de acordo com a Casa Civil.

A licença temporária do cargo de ministro durou 24 horas apenas para que assumisse a vaga de deputado.

Em nota, o Ministério do Turismo já havia informado que Marcelo Álvaro retornaria hoje ao comando da pasta.