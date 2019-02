10

2019-02-06 13:35:00

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) usou nesta quarta-feira (6) o Twitter para dizer que seu quadro de saúde está apresentando melhoras.

"Cada dia melhor! Hoje já caminhei, fiz atividades respiratórias, exames positivos e funções fisiológicas em plena evolução", escreveu na rede social.

Bolsonaro, que passou por uma cirurgia para reconstrução do trânsito intestinal e está há dez dias internado, disse ainda que continua despachando do hospital e vai continuar usando as redes sociais para divulgar atividades de governo.