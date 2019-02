Após pressão, plenário do Congresso é liberado para imprensa credenciada

10

2019-02-04 16:31:12

Na tarde desta segunda-feira (4), jornalistas que iriam cobrir a primeira sessão da nova legislatura do Congresso Nacional, prevista para as 15h, tiveram acesso negado ao plenário da Câmara. Após a pressão de profissionais que ligaram e questionaram as assessorias das presidências do Senado e Câmara, além da própria Polícia Legislativa, o plenário da Casa foi liberado para o acesso dos profissionais, como ocorre normalmente. O trabalho da imprensa estava limitado apenas à galeria - parte superior do plenário.

A assessoria de Davi Alcolumbre (DEM-AL), presidente do Senado, disse que não partiu dele a ordem de bloquear o acesso.

Normalmente, os profissionais da imprensa podem circular ao redor das cadeiras do plenário e também no café que fica atrás do Plenário. No entanto, nesta segunda-feira, havia uma fita e seguranças impedindo a entrada de jornalistas. Questionados, seguranças disseram que há uma ordem da Polícia Legislativa para o bloqueio.