Previdência está 'consolidada' e deve ir para Câmara até fim do mês, diz Onyx

10

668488

2019-02-04 11:14:15

O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou na manhã desta segunda-feira (4), em entrevista à Rádio Jovem Pan que o projeto de reforma da Previdência está consolidado internamente no governo e que ele deve ser encaminhado à Câmara até o fim de fevereiro.

"Internamente, o projeto da Previdência está consolidado, precisa de uma sintonia fina, que é a sensibilidade do presidente Jair Bolsonaro, que quando retornar de São Paulo, que a gente espera que até o final da semana aconteça, ele possa se debruçar. E a gente já tendo o presidente plenamente recuperado, possa dialogar com ele, faça a definição e aí encaminhe para a Câmara dos Deputados. A gente acredita que até o fim do mês o projeto deve estar na Câmara dos Deputados para que a gente possa iniciar a sua tramitação", disse o ministro.

Onyx ressaltou ainda que a eleição de Davi Alcolumbre (DEM-AP) ao comando do Senado é mais um dos fatores que ajuda na aprovação das mudanças no sistema de aposentadorias. "Ele poderá conduzir com firmeza, mas ao mesmo tempo com suavidade e identidade com a rua, o reencontro do Senado com a população. Este caminho, e com bastante diálogo, vai ser seguramente a fórmula para a gente aprovar a reforma da Previdência", afirmou.

Para Onyx, os votos de Alcolumbre, somados aos de Esperidião Amin (PP-SC) e Angelo Coronel (PSD-BA), podem assegurar o quórum constitucional para a aprovação de reformas.

O ministro disse ainda que "está sendo feita" a construção do projeto para mudança na Previdência dos militares e que, a depender de "entendimentos internos", os dois projetos serão encaminhados juntos.