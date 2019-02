Leite desembarca em Brasília para reunião com Paulo Guedes e Sérgio Moro

10

668483

2019-02-04 10:00:00

Primeiro compromisso do governador (foto) é uma reunião com o ministro da Economia MARCO QUINTANA/JC

Em sua primeira ida para Brasília, governador do Estado, Eduardo Leite (PSDB), está com a agenda com diversos compromissos. Sua primeira missão nesta segunda-feira (04) é uma reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes para tratar sobre a intenção do Rio Grande do Sul de aderir ao Regime de Recuperação Fiscal.

Além dessa reunião, Leite foi convidado pelo Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro para a apresentação do projeto de lei anticrime que enviará ao Congresso. O Convite faz parte de uma estratégia de Moro para conseguir o apoio dos governadores e conseguir a aprovação do texto.

Em sua conta do Twitter, Leite publicou que estaria indo para Brasília levar apoio ao ministro Sérgio Moro, para endurecer o combate ao crime. Ele afirma que o foco é restringir progressões de regimes em casos de crimes organizados, violentos e corrupção.

O texto será enviado ao Congresso Nacional para análise dos parlamentares nos próximos dias e faz parte das metas prioritárias dos cem dias de trabalho do governo Federal.

A agenda do governador em Brasília também inclui reunião no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), às 8h30min, e a assinatura de termo de adesão ao protocolo da Escola Virtual de Governo, às 15h15min.