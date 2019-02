Moro apresentará projeto anticrime a governadores

10

668437

2019-02-03 17:36:00

Agência O Globo

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, vai apresentar nesta segunda-feira (4) o Projeto de Lei Anticrime, em reunião com governadores e secretários de segurança pública dos estados. Serão apresentadas propostas de combate à corrupção, ao crime organizado e aos crimes violentos.

O texto será enviado ao Congresso Nacional para análise dos parlamentares nos próximos dias e faz parte das metas prioritárias dos cem dias de trabalho do governo federal. Em vídeo publicado nas redes sociais do ministério, Moro afirmou que as medidas de combate têm objetivo de combater ao mesmo tempo diversas modalidades criminosas.

"O crime organizado alimenta a corrupção, alimenta o crime violento, boa parte dos homicídios são relacionados, por exemplo, à disputa do tráfico de drogas, ou dívidas de drogas, e pelo lado da corrupção, esvazia os recursos públicos que são necessários para implementar essas políticas de segurança pública efetivas", afirma. Segundo o ministro, "é um projeto simples".

"Então, é um projeto simples, com medidas bastante objetivas, bem fáceis de serem explicadas ponto a ponto, para poder enfrentar esses três problemas", diz.