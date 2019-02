Ministério Público denuncia ex-prefeito e ex-secretários de Santa Vitória do Palmar por lavagem de dinheiro

10

668395

2019-02-01 19:35:00

O Ministério Público denunciou na quinta-feira (30), 14 pessoas por organização criminosa, lavagem de dinheiro, fraude à licitação, dispensa indevida de licitação e coação no curso do processo investigatório, em Santa Vitória do Palmar.

Os denunciados foram o ex-prefeito Eduardo Correa Morrone, ex-secretários municipais, além de diretores, coordenadores e cargos de confiança, que desempenharam essas funções entre os anos de 2013 e 2016.

Em nota, o MP informou que os veículos oficiais do Município eram lavados em locais variados e também no local conhecido como “Posto da Rotatória”.

A partir de 2014, com a eleição do prefeito que integra o grupo de denunciados, o proprietário do “Posto da Rotatória” ganhou um cargo em comissão (CC) na Prefeitura e passou o estabelecimento para o nome de um funcionário, usado com laranja.

Desde então, o Posto da Rotatória passou a ser único local em que os veículos oficiais eram levados. E a contratação formal do posto nunca foi realizada. O estabelecimento recebeu de cofres municipais os valores R$ 35.770 em 2014 e R$ 12.700 em 2015.

Esse dinheiro era depositado em uma conta particular de um homem que faz parte da denúncia, e que segundo informou a MP eram feitos vários saques destinados ao verdadeiro dono do posto.