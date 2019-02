10

668307

2019-02-01 14:29:54

Senadores têm lista com maioria de assinaturas a favor do voto aberto

O senador Eduardo Girão (PROS-CE) conseguiu uma maioria de 41 assinaturas de parlamentares a favor de que a eleição ocorra com voto aberto no Senado Federal. O objetivo é apresentar um requerimento para que a questão seja avaliada logo no início da sessão que vai eleger o novo presidente da Casa.

Com as assinaturas e o auxílio do presidente em exercício do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), que deve facilitar a discussão em torno deste assunto, os senadores esperam que os parlamentares que endossaram o documento se sintam obrigados a repetir o posicionamento no painel da Casa. Para aprovar o voto aberto para esta eleição são necessários os 41 votos, ou seja, a maioria do Senado.

A eleição com voto aberto é tida como uma das principais barreiras do senador Renan Calheiros (MDB-AL), que tenta voltar ao comando da Casa pela quinta vez em sua carreira política.