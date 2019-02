Mourão é diplomático ao analisar disputa na Câmara e no Senado

10

2019-02-01

Agência Brasil

A poucas horas da eleição na Câmara e no Senado, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, manteve nesta sexta-feira (1º) a isenção sobre o resultado da disputa. Segundo ele, cabe aos parlamentares a decisão. Mourão afirmou estar certo de que os escolhidos para os comandos das Casas legislativas estarão alinhados com as necessidades do país.

"É a hora dos políticos resgatarem sua credibilidade perante o país como um todo. É um momento bom para todos", disse o vice-presidente.

Na mensagem do presidente Jair Bolsonaro que será lida na próxima segunda-feira (4), na abertura dos trabalhos legislativos, o governo federal ressalta suas prioridades, como a reforma da Previdência e o combate à corrupção.

Para Mourão, a disputa na Câmara deve confirmar a reeleição de Rodrigo Maia (DEM-RJ). ?O Rodrigo, acho muito bom, é um cara experiente e está comprometido com as reformas?, disse o vice-presidente. Maia foi presidente na legislatura passada e comandou a Casa durante toda a tramitação do texto que foi defendido pela administração de Michel Temer.

Segundo Mourão, o cenário no Senado é enigmático. Ontem (31), o senador Renan Calheiros (MDB-AL,) que comandou a Casa, teve sua candidatura para o cargo confirmada pelo MDB. "Eu julgo que quem quer que seja eleito no Senado, estará antenado com as coisas que estão ocorrendo no país e as necessidades que o país tem", afirmou Mourão.

Atendendo às recomendações médicas, Mourão disse que tem evitado conversar com o presidente para preservá-lo. Ao ser questionado sobre os telefonemas de Bolsonaro para os candidatos à presidência da Câmara e do Senado, o vice-presidente brincou: "Ele é um teimoso".