Piratini quer tirar obrigatoriedade de plebiscito para privatizações

10

668245

2019-01-31 22:48:57

O chefe da Casa Civil, Otomar Vivian (PP), foi um dos secretários do governo Eduardo Leite (PSDB) que prestigiou a posse dos deputados estaduais da 54ª legislatura, na tarde desta quinta-feira, na Assembleia Legislativa. Ele revelou que o Palácio Piratini deve enviar ao Legislativo uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC), retirando a obrigatoriedade de plebiscito para a privatização da Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE), da Companhia de Gás do Rio Grande do Sul (Sulgás) e da Companhia Riograndense de Mineração (CRM).

"Vamos propor a retirada do plebiscito, especificamente para a CEEE, Sulgás e CRM, para que se possa aliená-las. É necessário retirar a obrigatoriedade do plebiscito. Isso é um obstáculo que ainda não foi vencido, apesar de já terem tramitado projetos nesse sentido", anunciou Otomar Vivian.

O governador tem se reunido com todos os parlamentares. Já se encontrou à portas fechadas com 23 dos 28 deputados de primeiro mandato. Ele tem ouvido as demandas dos parlamentares e pedido apoio para as mudanças que pretende propôr, principalmente na área de privatizações e reformas na previdência e carreira dos servidores públicos.