Bolsonaro diz que, ao completar 1 mês, governo 'está no caminho certo'

2019-01-31 15:42:47

No Twitter, Bolsonaro comentou o primeiro mês na presidência e a as tropas israelenses em Brumadinho VALTER CAMPANATO/ABR /JC

Na véspera de seu governo completar um mês, o presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais para dizer que 'está no caminho certo'. Na postagem, ele disse estar trabalhando do hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde se recupera de uma cirurgia.

"Sigo me recuperando e trabalhando do hospital. São muitas as linhas de atuação nesse primeiro mês de governo e ainda há muito a se fazer. Estamos no caminho certo. Nossa missão será cumprida! O Brasil ocupará a posição que merece no contexto internacional!", escreveu.

Em seu primeiro mês como presidente, Bolsonaro enfrentou queda-de-braço entre integrantes de sua equipe e foi atingido por investigações de seu primogênito, o senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ). O governo federal, que vinha dizendo que a preservação do Meio Ambiente não seria uma prioridade, teve ainda de lidar com o rompimento de uma barragem de rejeitos em Minas Gerais.

O presidente terá um despacho presencial na tarde desta quinta-feira (31), o primeiro desde que foi submetido a uma cirurgia de reconstrução do trânsito intestinal na segunda (28).

Este é o segundo dia de trabalho de Bolsonaro após o procedimento. O vice, Hamilton Mourão, ficou como interino entre a manhã de segunda e de quarta.

Na quarta, Bolsonaro assinou três decretos que modificam as estruturas dos ministérios da Economia, Casa Civil e da CGU (Controladoria-Geral da União).

Nesta quinta-feira à tarde, ele receberá o subchefe de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Jorge Oliveira, com quem tratar de atos do Poder Executivo.

O órgão comandado por Oliveira é ligado à Casa Civil e responsável pelo assessoramento jurídico da Presidência da República.

Boletim médico de quarta mostrou que o presidente está em boa recuperação e já começou a fazer fisioterapia.

Ele deve ficar em repouso e está impedido de conversar muito para evitar o acúmulo de gases no abdômen, o que atrapalharia o processo de cicatrização.

Um novo boletim deve ser divulgado na tarde desta quinta. A previsão é de que Bolsonaro ficará internado até a metade da próxima semana.

Ainda pelo Twitter, o presidente voltou a agradecer a atuação das tropas israelenses no auxílio à busca de sobreviventes em Brumadinho (MG).

"As bravas tropas israelenses, cedidas pelo primeiro-ministro Netanyahu, encerram hoje a missão no Brasil. Agradeço, em nome do povo brasileiro, ao Estado de Israel pelos serviços prestados em Brumadinho-MG em parceria com nossos Guerreiros das Forças Armadas e Bombeiros", escreveu.