Leite termina de pagar salários de servidores em 14 de fevereiro

O governo gaúcho anunciou como será o calendário de pagamento dos salários de janeiro dos servidores do Executivo. O primeiro pagamento é nesta quinta-feira (31), para quem ganha líquido até R$ 1.100,00. Os 344 mil vínculos de funcionários só terminarão de ser quitados em 14 de fevereiro.

O governador Eduardo Leite (PSDB) havia adiantado ao Jornal do Comércio nessa quarta-feira (30) que o valor ficaria em cerca de R$ 1 mil . O próximo pagamento será dia 11, de R$ 2.250,00. Na sequência, recebe quem ganha as faixas de R$ 3,6 mil e R$ 5 mil no dia 12. Dia 13 será a vez de valores até R$ 7.250,00 e R$ 11,5 mil. A última faixa será a partir de R$ 111,5 mil no dia 14.