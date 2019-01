10

667992

2019-01-30 18:45:00

Prefeitura paga integralmente folha do funcionalismo nesta quinta-feira

A prefeitura de Porto Alegre informou que irá quita, nesta quinta-feira (31), a folha de pagamento de 100% das matrículas dos servidores municipais do mês de janeiro, o que equivale a 34 mil trabalhadores. Em nota, o Executivo municipal detalhou que o valor bruto da folha, que inclui a Administração Centralizada, Fasc, Demhab, DMLU, todos inativos e ativos do Previmpa e ainda ativos e inativos do Dmae é de R$ 236,3 milhões, enquanto o líquido totaliza R$ 157,7 milhões.

O pagamento foi possibilitado pelo ingresso de receitas próprias, especialmente a antecipação do IPTU, disse, em nota, o secretário municipal da Fazenda, Leonardo Busatto. Ele ainda destacou os "esforços da gestão em reduzir despesas e aumentar receitas".

"Os valores que ingressam nos cofres municipais estão sendo utilizados prioritariamente no pagamento da folha dos servidores e dos fornecedores da prefeitura, garantindo o atendimento em áreas fundamentais para a população", disse Busatto no texto.