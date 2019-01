Leite diz que pagará cerca de R$ 1 mil a servidores nesta quinta

10

2019-01-30 17:09:00

Patrícia Comunello

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), disse que a primeira faixa de pagamento do salário de janeiro dos servidores deve ficar em torno de R$ 1 mil. Leite disse, de São Paulo onde se reuniu com a direção da General Motors para tratar do futuro da operação da montadora no Estado e no Brasil, “que vai ficar por aí”, ao ser questionado se o valor poderia ficar "mais ou menos R$ 1 mil". O Estado ainda dependia de fechar os últimos dados do caixa para saber quanto poderia pagar.

O plano sobre o valor e a quitação do pagamento do mês a outras faixas e nos próximos meses será apresentado na manhã desta quinta-feira (31), no Palácio Piratini. Leite informou que será apresentado o balanço das finanças estaduais em seu primeiro mês de governo, com a situação do caixa e possibilidades de quitação dos vencimentos. A intenção é trabalhar com uma previsão de faixas e calendário de pagamento para os próximos meses, disse o governador.

O governador prometeu na campanha eleitoral que trabalharia para colocar em dia os pagamentos. Os parcelamento do funcionalismo da administração direta ocorrem há mais de 35 meses e foram herdados do antecessor, José Ivo Sartori (MDB). O governo atual tem dito ainda que terá 15 folhas em 2019, as 13 normais (12 salários mais 13º salários do ano), 13º de 2018 parcelado, que muitos servidores anteciparam com empréstimos a serem pagos incluindo os juros pelo governo, e ainda a de dezembro, quitada em janeiro.