Bolsonaro deve voltar ao trabalho nesta quarta-feira, diz porta-voz

10

667685

2019-01-29 16:41:42

Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro tem previsão de volta aos trabalhos nesta quarta-feira (30), entre 9h e 10h, conforme informação do porta-voz da Presidência da República, Otávio do Rêgo Barros.

Passadas 48 horas da cirurgia realizada ontem (28), no Hospital Albert Einstein, na capital paulista, Bolsonaro voltará à função de presidente, trabalhando no gabinete montado no próprio hospital. De acordo com Rêgo Barros, ao lado do quarto onde o presidente estará em recuperação o Gabinete de Segurança Institucional organizou um espaço, com equipamentos e estrutura técnica, que permitirá a Bolsonaro orientar seus ministros e conceder audiências.

Até amanhã (30), o presidente permanece em descanso total, segundo Rêgo Barros, e o vice-presidente Hamilton Mourão exerce interinamente a Presidência. A previsão é que o presidente tenha alta em 10 dias a partir da cirurgia, realizada ontem (28). O procedimento, que reconstruiu o trânsito intestinal, durou sete horas, não teve intercorrências nem necessidade de transfusão de sangue. O presidente está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Apesar da demora de sete horas no procedimento, o dobro do previsto inicialmente, Rêgo Barros disse ontem (29) que a cirurgia foi exitosa. "O presidente possuía, em razão das duas outras cirurgias, uma grande quantidade de aderências. Essas aderências exigiram do corpo médico uma verdadeira obra de arte", disse na ocasião. Segundo Rêgo Barros, foi retirado um pedaço do intestino grosso.