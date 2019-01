Famurs pede normalização de repasses à saúde

10

666865

2019-01-23 22:43:01

Depois de convidar o governador Eduardo Leite (PSDB) a participar, em fevereiro, da assembleia de verão da Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), o presidente da Famurs e prefeito de Garibaldi, Antonio Cettolin (MDB), pediu que o governo do Estado normalize os repasses da saúde aos municípios gaúchos. Em uma reunião fechada no gabinete do chefe do Executivo, no Palácio Piratini, ontem à tarde, Cettolin defendeu também que Leite parcele o passivo de mais de R$ 650 milhões, de acordo com as possibilidades do Rio Grande do Sul.

"Sugerimos ao governador que, de agora em diante, passasse a repassar em dia os recursos para os hospitais no interior do Estado. Também sugerimos que o valor que ficou para trás seja parcelado conforme as condições que o Estado tem de pagar", relatou o presidente da Famurs.

Conforme fontes do Piratini e do próprio Cettolin, o tucano solicitou um estudo aos técnicos da Secretaria da Fazenda e aos da Saúde para a montagem de um calendário com os repasses da saúde. A expectativa da Famurs é que esse cronograma seja apresentado justamente na assembleia de verão, para a qual Leite foi convidado. O evento acontece em Torres, de 20 a 22 de fevereiro.

O tucano deve participar do evento no dia 21, para tratar não só do tema da saúde, mas também da Secretaria de Articulação e Apoio aos Municípios, estrutura criada para atender às demandas das prefeituras. "Queremos que seja um espaço não só de atenção, mas de apoio à estruturação de projetos para prefeituras e um espaço para pensar articulação regional para atender às necessidades dos municípios", disse o governador durante a reunião ontem.

Cettolin saudou a iniciativa: "É disso que os municípios precisam, articulação e apoio para sanar seus principais problemas". O presidente da Famurs pediu, ainda, ao tucano que modifique o decreto do ex-governador José Ivo Sartori (MDB), que trata do encontro de contas entre o que o Estado deve aos municípios em repasses atrasados e o que as prefeituras devem ao Executivo estadual. O líder municipalista propõe que os conselhos municipais de saúde analisem as negociações, não o Conselho Estadual da Saúde.

"Queremos que os conselhos deem um parecer, porque os municípios têm gasto para ser efetuado na saúde. O conselho que acompanha isso dá garantia ao processo. O conselho estadual não analisa as contas dos municípios", sustentou.