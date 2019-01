Estado encaminha pedido de recursos federais para auxiliar atingidos pela chuva

10

666249

2019-01-18 19:16:00

Em uma reunião nesta sexta-feira (18), o Governo do Estado, decidiu fazer novos pedidos de encaminhamentos ao o Governo Federal para poder dar mais suporte às cidades que foram afetadas pelas chuvas nas últimas semanas no Rio Grande do Sul.

As demandas foram feitas pelo governador Eduardo Leite, em uma reunião com o secretário de Articulação e Apoio aos Municípios, Rodrigo Lorenzoni, e o chefe da Casa Militar e coordenador estadual da Defesa Civil, Julio Cesar Rocha Lopes. Eduardo Leite pediu para que ambos fiquem em contato com a União para que os trâmites possam ser agilizados.

"O Estado tem dado o suporte necessário nesse primeiro momento, mas as próximas etapas, que exigem um aporte maior de recursos para reconstrução de espaços públicos, estradas e pavimentação, dependem do governo federal. Por isso, é importante articularmos as ações para que elas ocorram da forma mais ágil possível", disse o governador.

Com o reconhecimento feito, por parte do Estado, agora é necessário que haja uma homologação pela Defesa Civil Nacional para que seja decretado situação de emergência nos municípios atingidos. Quando isso ocorrer, as prefeituras podem solicitar recursos para a reconstrução. Os moradores que tiveram prejuízos com a chuva também podem solicitar o saque do FGTS, conforme critérios definidos pela Caixa Econômica Federal.